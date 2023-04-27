بالصور: مشاهد مؤسفة من السودان.. دمار وأضرار.. وأشخاص يفترشون الشوارع وآخرون يبحثون عن الطعام

التقطت عدسات الكاميرات عددًا من المشاهد المؤسفة من أحداث الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي اندلع قبل نحو أسبوعين بين الجانبين، وينذر بحرب أهلية مستعرة في البلد العربي الشقيق.