الحَر يُفاقم المعاناة.. عدوٌّ جديد ينضم للاحتلال الإسرائيلي في غزة

في شهر يونيو لا تزال آليات الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة تجوب غزة، وتطلق رصاصها وطلقات مدفعياتها، وترمي طائراتها حمولتها الثقيلة من الصواريخ والقنابل على الرؤوس والأجساد الضعيفة، فضلاً عن انعدام الغذاء والماء النظيف والوقود.. وهذا ما يبدو أنه اعتاده سكان غزة منذ نحو 9 أشهُر، لكنَّ عدوًّا جديدًا انضم إلى القائمة، هو لفحات الشمس الحارقة، والحَر الحرور، اللذان يزيدان معاناة القطاع الجريح.