سأخرج ولكن.. مشاهير "تويتر" المغادرون يزدادون بـ"غولدبيرغ"!

أعلنت مقدمة برنامج "The View" ووبي غولدبيرغ، أمس الإثنين، أنها ستغادر موقع "تويتر" بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه، لكنها ستعود إذا شعرت "بالراحة".
وقالت: "سأخرج، وإذا استقر الأمر وشعرت براحة أكبر، فربما أعود، ولكن اعتباراً من الليلة، انتهيت من استخدام تويتر"، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وغادر مجموعة من النجوم، منصة تويتر، ومن بينهم: المغنية الأمريكية سارة باريلز، والمنتجة الهوليودية شوندا رايمز، والمغنية الأمريكية توني براكستون، ومنتج الأفلام الأمريكي براين كوبيلمان، ونجمة هوليود تيا ليوني".