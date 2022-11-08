سأخرج ولكن.. مشاهير "تويتر" المغادرون يزدادون بـ"غولدبيرغ"!

أعلنت مقدمة برنامج "The View" ووبي غولدبيرغ، أمس الإثنين، أنها ستغادر موقع "تويتر" بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه، لكنها ستعود إذا شعرت "بالراحة".