لمستخدمي شبكات الواي فاي في المطارات والمقاهي.. احترس ربما تكون في خطر

وأضاف أنه لا أحد يقرأ الشروط والأحكام أو يتحقق من عناوين "URL" على الواي فاي المجاني.. "إنها تقريبًا لعبة لمعرفة مدى سرعة النقر على "قبول" ثم "تسجيل الدخول" أو "الاتصال".. هذه هي الحيلة، خاصة عند زيارة موقع جديد؛ قد لا يعرف المستخدم حتى كيف يجب أن يبدو الموقع الشرعي عند مواجهة موقع مزيف".