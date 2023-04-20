لأول مرة منذ 30 عامًا.. عُمان تصدر قرارًا جديدًا بشأن زواج المواطنين من أجانب

وذكرت وسائل إعلام عمانية رسمية، الأحد، أن السلطان هيثم أصدر المرسوم رقم 23 لسنة 2023 لإلغاء قانون صدر عام 1993، أي منذ 30 عامًا، وكان يعطي وزارة الداخلية سلطة الموافقة على أي زواج من أجنبي.