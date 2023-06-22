"تيتانيك" تواصل حصد الأرواح.. نفاد الأكسجين من الغواصة المفقودة "تيتان"

واختفت "تيتان" وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، الأحد، إلى موقع حطام سفينة "تيتانيك" التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ويقع الحطام على عمق نحو 3810 أمتار.