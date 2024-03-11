سويسرا.. العثور على جثث 5 متزلجين فُقدوا قبل يومين

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم (الاثنين)، العثور على جثث 5 متزلجين فُقدوا خلال جولة تزلج في سويسرا، بينما لا يزال البحث مستمراً عن المتزلج السادس.
وأوضحت الشرطة في بيان، أن المتزلجين، وخمسة منهم أفراد من نفس العائلة، فُقدوا في محيط جبل تيتي بلانش، السبت الماضي على طريق "زيرمات-أرولا"، بالقرب من جبل ماترهورن، الذي يمتد على الحدود بين سويسرا وإيطاليا، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أنها اكتشفت الجثث، أمس في قطاع "تيتي بلانش".
وأشارت إلى أن أعمار المتزلجين تتراوح بين 21 و58 عاماً، وينتمي خمسة منهم إلى عائلة واحدة من كانتون فاليه، بينما ينتمي المتزلج السادس إلى "كانتون فريبورج".
ولم تكشف الشرطة عن هوية من عُثر على جثثهم.