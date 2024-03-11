سويسرا.. العثور على جثث 5 متزلجين فُقدوا قبل يومين

وأوضحت الشرطة في بيان، أن المتزلجين، وخمسة منهم أفراد من نفس العائلة، فُقدوا في محيط جبل تيتي بلانش، السبت الماضي على طريق "زيرمات-أرولا"، بالقرب من جبل ماترهورن، الذي يمتد على الحدود بين سويسرا وإيطاليا، وفقاً لـ"رويترز".