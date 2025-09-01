الزيارة الـ 11 للخارج .. كيم جونغ أون يغادر بيونغ يانغ متوجهاً إلى بكين بقطار خاص

أفادت وكالة "يونهاب" بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون غادر العاصمة بيونغ يانغ بعد ظهر اليوم الاثنين على متن قطار خاص متوجهاً إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.
وأوضحت الوكالة أن الأمين العام لحزب العمال الكوري استقل قطاره بعد الظهر وهو في طريقه لعبور الحدود مع الصين، حيث من المتوقع أن يصل إلى بكين يوم الثلاثاء.
وبحسب المعلومات التي أوردتها "يونهاب" ونقلتها وكالة "نوفوستي"، فإن جدول الزيارة يتضمن مشاركة كيم جونغ أون في فعاليات احتفالية تقام بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يضفي بعداً سياسياً وتاريخياً على الزيارة التي تعد أحدث محطة في تحركاته الخارجية.
وتشير الوكالة إلى أن هذه الرحلة تشكل الزيارة الحادية عشرة التي يقوم بها كيم جونغ أون إلى الخارج، ما يعكس استمرار انخراطه في المناسبات الدولية ذات الرمزية العالية، خصوصاً مع الصين التي تعد الحليف الأبرز لبلاده.