الزيارة الـ 11 للخارج .. كيم جونغ أون يغادر بيونغ يانغ متوجهاً إلى بكين بقطار خاص

وتشير الوكالة إلى أن هذه الرحلة تشكل الزيارة الحادية عشرة التي يقوم بها كيم جونغ أون إلى الخارج، ما يعكس استمرار انخراطه في المناسبات الدولية ذات الرمزية العالية، خصوصاً مع الصين التي تعد الحليف الأبرز لبلاده.