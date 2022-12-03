بالفيديو.. نجم أوروجواي يحطّم جهاز تقنية الفيديو عقب وداع كأس العالم

شهدت أرضية ملعب الجنوب في الدوحة الذي استضاف لقاء أوروجواي وغانا، حالة من الغضب من جانب لاعبي أوروجواي ضد حكم المباراة؛ حيث اعترضوا على عدم احتسابه ركلة جزاء قبل نهاية المباراة.