بالفيديو.. نجم أوروجواي يحطّم جهاز تقنية الفيديو عقب وداع كأس العالم

انفعل إيدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي بشكل لافت للنظر، عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم 2022.
وقام كافاني بدفع جهاز تقنية الفيديو أثناء خروجه من أرضية ملعب الجنوب، وهو في طريقه إلى غرفة خلع الملابس.
وتداول الجمهور مقطع فيديو يُظهر اللاعب غاضبًا، فضلًا عن إيقاعه لجهاز.
شهدت أرضية ملعب الجنوب في الدوحة الذي استضاف لقاء أوروجواي وغانا، حالة من الغضب من جانب لاعبي أوروجواي ضد حكم المباراة؛ حيث اعترضوا على عدم احتسابه ركلة جزاء قبل نهاية المباراة.
في الوقت الذي ظهرت فيه دموع سواريز مهاجم أوروجواي عقب صافرة نهاية المباراة وخروج منتخب بلاده من كأس العالم لصالح كوريا الجنوبية.
في الوقت الذي ظهرت الحسرة على وجوه لاعبي منتخبَيْ أوروجواي وغانا بعدما ودعا سويًّا المونديال.
وانتهت منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر.
وتأهل من المجموعة الثامنة كل من: البرتغال وكوريا الجنوبية، بينما ودع غانا وأوروجواي.
واستفاد منتخب كوريا الجنوبية من قاعدة اللعب النظيف بعدما تساوى مع أوروجواي بنفس الرصيد من النقاط وفارق الأهداف أيضًا؛ حيث حصل منتخب كوريا على بطاقات صفراء أقلّ من منافسه الأورجواني، وجاء ترتيب المجموعة الثامنة كالآتي:
1- البرتغال 6 نقاط.
2- كوريا الجنوبية 4 نقاط "كروت صفراء أقل".
3- أوروجواي 4 نقاط.
4 -غانا 3 نقاط.