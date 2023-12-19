واشتعلت هادمة بيوت الفلسطينيين.. شاهد: احتراق "دوفي" بنار غزة

وثق مقطع فيديو جديد مشاهد لاستهداف جرافة إسرائيلية بقذيفة صاروخية، وذلك بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.
ويظهر في المقطع المرئي استهداف كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لجرافة إسرائيلية من نوع D9 شمال غزة بتصويبة صاروخية، ثم اشتعال النيران فيها.
وتعرف الجرافة العسكرية الإسرائيلية باسم "دوفي"، وسبق استعمالها في أكثر من عملية عسكرية في الأراضي المحتلة، وتسخدم عادة في هدم بيوت الفلسطينيين، ومزودة بتحصينات، وأسلحة رشاشة.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 137 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 463 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.