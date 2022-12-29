غرقا معًا.. هذا ما فعله أب إماراتي لإنقاذ ابنه من حفرة مياه

توفي مواطن إماراتي وطفله، الأربعاء، إثر سقوطهما وغرقهما في "حفرة مياه" بمنطقة وادي شحة في إمارة رأس الخيمة (شمال الإمارات).
وتَلَقّت غرفة العمليات برأس الخيمة بلاغًا، الأربعاء، يفيد بغرق مواطن يبلغ من العمر 39 عامًا، وطفله البالغ 13 عامًا، في حفرة المياه؛ وفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم".
ووقعت الحادثة عندما تعرض الطفل للغرق داخل الحفرة المليئة بمياه الأمطار، ليسرع والده في محاولة لإنقاذه، إلا أنهما لقيا حتفهما غرقًا في الحفرة؛ وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إماراتية عن "شرطة رأس الخيمة".
وباشر رجال الإنقاذ البحري عملية بحث واسعة عن الغريقين، وتمكنوا من انتشال جثة الطفل ووالده؛ حيث تم نقلهما إلى المستشفى؛ فيما تولت جهات الاختصاص استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
وشهدت إمارة رأس الخيمة، الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متعددة من الإمارة؛ وفقًا لصحيفة "الاتحاد".