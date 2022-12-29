غرقا معًا.. هذا ما فعله أب إماراتي لإنقاذ ابنه من حفرة مياه

وتَلَقّت غرفة العمليات برأس الخيمة بلاغًا، الأربعاء، يفيد بغرق مواطن يبلغ من العمر 39 عامًا، وطفله البالغ 13 عامًا، في حفرة المياه؛ وفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم".