بسبب خطأ ارتكبته قبل الطيران.. شاهد ما حدث لقائدة طائرة في الجو

وأضافت: "من الناحية الديناميكية الهوائية، واجهت بعض التحديات في التحكم. ربما كان الجزء الأصعب هو الحفاظ على الطاقة، وبالتالي استبدال رؤيتي وتنفسي بالطاقة الحركية.. على الرغم من أنه كان من الصعب سماع ما يقوله مدربي، بسبب كل هذه الضوضاء، إلا أن الشيء الوحيد الذي سمعته بصوت عالٍ وواضح هو واصلي الطيران".