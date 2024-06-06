بالفيديو.. لحظة تصادم قطارين وسقوط 30 ضحية في التشيك

كشف فيديو مروع، عن لحظة تصادم قطارين في جمهورية التشيك، مساء الأربعاء؛ مما أسفر عن مصرع وإصابة 30 شخصًا.
وقال مارتن نيتوليكي حاكم منطقة باردوبيتسه: إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 26 آخرون، بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية مساء الأربعاء.
وذكرت الشرطة أن خدمات الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.
ووقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براغ إلى الشرق، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال الحاكم "نيتوليكي" على "فيسبوك" إن قطار الركاب تُشَغله شركة القطارات ريجيوجيت.
وكشفت لقطات مروعة لحظة خروج قطار الركاب عن مساره، واصطدامه بقطار البضائع المتوقف.
وأظهرت لقطاتٌ بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن القضبان؛ بينما أظهرت الشرطة على حسابها على موقع إكس صفًّا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر.