أكبر من الأرض بـ20 مرة.. ثقب مريب يهدد بعاصفة شمسية تربك العالم!

رصدت تلسكوبات مختص، ثقبًا هائلًا مريبًا في الشمس؛ إذ يظهر هذا الثقب على شكل بقعة سوداء كبيرة، ويقدر العلماء أنه أكبر من حجم الأرض بعشرين مرة.