مصر.. "دار الإفتاء" و"البحوث الفلكية" يستطلعان هلال شوال غدًا

وأشار إلى أنه تم إرسال اللجان إلى المحافظات المحددة، وهي: (حلوان، ومرسى مطروح، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والفيوم، والخارجة)؛ متابعًا: عملية الرصد تبدأ قبل غروب الشمس، وتستمر إلى أن تغرب الشمس؛ مؤكدًا أن اللجنة بمرصد حلوان الرئيسي تستعد لعملية استطلاع هلال شهر رمضان.