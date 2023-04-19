مصر.. "دار الإفتاء" و"البحوث الفلكية" يستطلعان هلال شوال غدًا

يستطلع غدًا الخميس المعهدُ القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر 2023، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
وكشف الدكتور محمد صميدة مسؤول وحدة الهلال والحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل استعداد المعهد القومي للبحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال؛ مؤكدًا أن هناك 7 لجان موزعة على مختلف جهات الجمهورية تقوم برصد هلال شهر شوال.
وأشار إلى أنه تم إرسال اللجان إلى المحافظات المحددة، وهي: (حلوان، ومرسى مطروح، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والفيوم، والخارجة)؛ متابعًا: عملية الرصد تبدأ قبل غروب الشمس، وتستمر إلى أن تغرب الشمس؛ مؤكدًا أن اللجنة بمرصد حلوان الرئيسي تستعد لعملية استطلاع هلال شهر رمضان.
وأوضح "صميدة" أنه بعد استطلاع هلال شهر شوال؛ يتم التنسيق مع دار الإفتاء المصرية التي تقوم بعملية الرصد هي الأخرى؛ مؤكدًا أن القرار النهائي في رؤية الهلال وتحديد موعد عيد الفطر المبارك يرجع إلى مفتي الديار المصرية.
ولفت إلى أن المعهد يفتح أبوابه كل شهر هجري في عملية استطلاع الهلال لرؤية كيفية استطلاع هلال الشهر الهجري.
وفي سياق متصل، أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1444، وموعد عيد الفطر المبارك 2023؛ حيث ذكرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال يوم الخميس 20 أبريل 2023.