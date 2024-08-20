"الصحة العالمية": جدري القردة ليس "كوفيد" جديدًا.. ونعرف كيف نسيطر عليه

دعت منظمة الصحة العالمية إلى استجابة عالمية منسقة لمكافحة جدري القردة الذي انتشر في إفريقيا؛ سواءً في هذا الوقت الحرج من التفشي أو على المدى الطويل.
وحذّرت من أن الفيروس أظهر في عام 2022 أنه يمكن أن ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا هانز كلوج: إن "جدري القردة ليس "كوفيد" جديدًا؛ حيث نعرف الكثير عن الجدري وكيف يمكن السيطرة عليه ومنع انتشاره".
وتمكنت المنطقة الأوروبية قبل عامين من مكافحة المرض؛ ولكن بسبب الافتقار إلى الالتزام والموارد فشلت في القضاء عليه بشكل تام، وما زالت أوروبا تشهد حتى الآن 100 حالة إصابة جديدة بالنوع الثاني كل شهر.
وأشارت إلى أن حالة الطوارئ الحالية التي أعلنتها المنظمة تمنح أوروبا فرصة جديدة لإعادة التركيز على مكافحة الفيروس وتعزيز المراقبة والتشخيص بدون تمييز، وإصدار المشورة الصحية العامة بما في ذلك للمسافرين، وتوفير اللقاحات ومضادات الفيروسات لمن قد يحتاجون إليها بناءً على تقييم المخاطر، وكذلك تعزيز اليقظة للنوع الأول من الفيروس الذي ظهر مؤخرًا في قارة إفريقيا.