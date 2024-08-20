"الصحة العالمية": جدري القردة ليس "كوفيد" جديدًا.. ونعرف كيف نسيطر عليه

وأشارت إلى أن حالة الطوارئ الحالية التي أعلنتها المنظمة تمنح أوروبا فرصة جديدة لإعادة التركيز على مكافحة الفيروس وتعزيز المراقبة والتشخيص بدون تمييز، وإصدار المشورة الصحية العامة بما في ذلك للمسافرين، وتوفير اللقاحات ومضادات الفيروسات لمن قد يحتاجون إليها بناءً على تقييم المخاطر، وكذلك تعزيز اليقظة للنوع الأول من الفيروس الذي ظهر مؤخرًا في قارة إفريقيا.