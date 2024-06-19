لأطفال أسعد وتعليم أفضل.. شاهد أهم قرار اتخذته مدارس أمريكية بشأن الهواتف الذكية
صوَّتت مدارس منطقة لوس أنجلوس لصالح قرار فرض حظر كامل على استخدام الهواتف الذكية في المدارس العامة بالمدينة.
وبحسب صحيفة "يو. إس. إيه. توداي"، سيتم منع أكثر من 429 ألف طالب من استخدام الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال اليوم الدراسي بعد أن أقر مجلس إدارة منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس الحظر الثلاثاء الماضي.
وصوّت مجلس التعليم في منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس بأغلبية 5 أصوات مقابل 2، بالموافقة على قرار لتطوير سياسة تحظر استخدام الطلاب الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال اليوم الدراسي بأكمله خلال 120 يومًا.
وستدخل السياسة، التي سيتم تنفيذها على مستوى المنطقة، حيز التنفيذ بحلول شهر يناير، وفقًا للمجلس.
وقال عضو مجلس إدارة التعليم نيك ملفوين، الذي اقترح القرار: "أعتقد أننا سنكون في الطليعة هنا، وسيستفيد الطلاب وهذه المدينة والدولة بأكملها نتيجة لذلك".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء القرار في وقت يسعى فيه حاكم ولاية كاليفورنيا الأكثر تعدادًا بالسكان في الولايات المتحدة إلى حظر استخدام هذه الأجهزة في المدرسة؛ للحد من تأثيرها على صحة الطلاب العقلية.
وفي لوس أنجلوس، التي تضم ثاني أكبر منطقة مدرسية في البلاد، سيتعين على إدارات المدارس وضع خطة لمنع استخدام الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي طوال اليوم.
نتائج مذهلة بعد حظر الهواتف
وقال "ملفوين"، الذي اقترح الحظر، إن "المدارس التي جربت حظر الهواتف ليوم كامل حققت نتائج مذهلة؛ فقد بات الأطفال أكثر سعادة، ويتحدثون مع بعضهم، كما تحسن أداؤهم التربوي".
وأضاف: "لذلك أعتقد أن الوقت حان لاعتماد هذه الفكرة".
القرار ضروري
وقال تقرير مصور لتليفزيون " كيه. سي. إيه. إل. نيوز" المحلي إن القرار يأتي نتيجة مخاوف صحية وأمنية فيما يتعلق بالطلاب؛ إذ يعاني الكثير منهم التنمر على شبكات التواصل.
واستشهد القرار بأبحاث تشير إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يرتبط بزيادة التوتر والقلق والاكتئاب ومشاكل النوم، وبمشاعر عدوانية وأفكار انتحارية بين المراهقين.
وأظهرت الدراسات أيضًا تحسنًا في الأداء المدرسي لدى التلاميذ الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية.
ويسود في الولايات المتحدة (مهد الشبكات الاجتماعية) قلق متزايد بشأن تأثير هذه المنصات على حياة الشباب الأمريكيين.
رسائل تحذير من خطر الشبكات الاجتماعية
وفي مقال افتتاحي بصحيفة "نيويورك تايمز" دعا كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، فيفيك مورثي، إلى وضع رسائل تحذير، تنبه إلى خطر الشبكات الاجتماعية على صحة المستخدمين، بما يشبه تلك التي توضع على علب السجائر.
ودعا مورثي المنصات إلى نشر تحذيرات واضحة لـ"التنبيه إلى المخاطر الكبيرة" التي تسببها المنصات" على الصحة العقلية للمراهقين.
ولفت الطبيب إلى أن تمضية أكثر من ثلاث ساعات يوميًّا على شبكات التواصل الاجتماعي تضاعف خطر التسبب في أعراض مرتبطة بالاكتئاب والقلق لدى المراهقين.
تأييد كبير للحظر
وانطلق غافن نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، من هذه المقالة الثلاثاء لإعلان نيته حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس في جميع أنحاء الولاية.
ويتعين حصول مشروع القانون هذا أولاً على موافقة البرلمانيين المحليين في هذه الولاية التي يهيمن عليها الديمقراطيون.
وفي أمريكا يعد هذا الموضوع نقطة توافق نادرة بين الحزبين؛ ففي فلوريدا التي يحكمها خصم نيوسوم، الجمهوري رون ديسانتيس، على سبيل المثال، حظرت الولاية استخدام الهواتف الذكية في المدارس العام الماضي.
ويجري العمل على مشاريع مماثلة في ولايات أوكلاهوما وكانساس وفيرمونت وأوهايو ولويزيانا وبنسلفانيا.
وبحسب تليفزيون "كيه. سي. إيه. إل. نيوز"، سيكون التحدي الأكبر هو تنفيذ القرار، وإرغام الطلاب على إبعاد الهواتف، خاصة في ظل رفض بعض أولياء الأمور القرار.