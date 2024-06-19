لأطفال أسعد وتعليم أفضل.. شاهد أهم قرار اتخذته مدارس أمريكية بشأن الهواتف الذكية

وفي مقال افتتاحي بصحيفة "نيويورك تايمز" دعا كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، فيفيك مورثي، إلى وضع رسائل تحذير، تنبه إلى خطر الشبكات الاجتماعية على صحة المستخدمين، بما يشبه تلك التي توضع على علب السجائر.