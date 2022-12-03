على طريقة "الجماهير السعودية".. شاهد كيف سخر الكوريون من "رونالدو"

هتافات مشجعي كوريا الجنوبية وإشاراتهم الساخرة من "اختفاء" رونالدو، يعيد للأذهان رد فعل مشابه للجماهير السعودية تجاه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم"؛ فبعد فوز السعودية (2- 1) على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات، رددت أعداد كبيرة من الجماهير السعودية والعربية هتاف "ميسي وينه (أين هو).. كسرنا عينه"، احتفالًا بالفوز على "التانغو".