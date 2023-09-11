زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2122 قتيلاً والموافقة على عروض مساعدة خمس دول

وأفاد البيان بأن "هذه الفرق دخلت هذا الأحد في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية". وكانت عدة دول قد أعلنت استعدادها تقديم المساعدة للمغرب وتضامنها معه بعد الزلزال الأعنف الذي تشهده المملكة.