"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في العالم بنسبة 8% خلال 4 أسابيع

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء انخفاض عدد الوفيات من جراء العدوى بفيروس كورونا بنسبة 8% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة، وكذلك انخفاض عدد حالات الإصابة بنسبة 89%، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتفصيلاً، ذكرت النشرة الإخبارية الصادرة من منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل (10458265) حالة إصابة و (90520) حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في أربعة أسابيع.
وفي 28 يومًا تم تسجيل معظم الإصابات في الصين (3485265)، تليها اليابان (2429215)، والولايات المتحدة الأمريكية (132865736)، وجمهورية كوريا (736811)، والبرازيل (389444).
وسجَّلت الصين أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 9 يناير إلى 5 فبراير (40812)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (15294)، واليابان (9874)، وبريطانيا العظمى (2671)، والبرازيل (2566).
وحتى 7 فبراير تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن إصابة (754816715) شخصًا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، ووفاة 6830232 شخصًا.