"الصحة العالمية": انخفاض وفيات كورونا في العالم بنسبة 8% خلال 4 أسابيع

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء انخفاض عدد الوفيات من جراء العدوى بفيروس كورونا بنسبة 8% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة، وكذلك انخفاض عدد حالات الإصابة بنسبة 89%، وفقًا لـ"روسيا اليوم".