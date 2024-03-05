غاب عنه 24 عاماً وأتى ليبقى 8 سنوات.. "رمضان في الشتاء".. قصة لها سبب!

يتزامن بدء شهر رمضان هذا العام مع فصل الشتاء، وهي المرة الأولى التي يبدأ فيها شهر رمضان في فصل الشتاء مُنذ 24 عاماً، حيث تزامن شهر رمضان مع فصل الشتاء في عام 1420هـ (1999 - 2000) واستمر في فصل الشتاء لمدة 8 سنوات.
واعتبارًا من هذه السنة 1445هـ / 2024م سيبدأ شهر رمضان المُبارك تزامناً مع فصل الشتاء، ويستمر حتى عام 2032، وفق ما ذكر موقع "طقس العرب".
يتراجع شهر رمضان في التقويم الميلادي نحو 11 يوماً كل عام وذلك بسبب اختلاف أطوال السنوات الإسلامية والميلادية، حيث يتراوح الفارق بين السنة الهجرية والميلادية بين 10 و12 يوماً، ولهذا السبب فإن شهر رمضان يتقدّم كل عام بمعدل 11 يوماً بالنسبة للسنة الميلادية، بمعنى آخر، يتقدّم شهر رمضان كل ثلاث سنوات شهراً واحداً تقريباً، ولهذا السبب يختلف موعد بدء شهر رمضان في كل عام بالنسبة للتقويم الميلادي، ويتنقل بناءً على ذلك بين الفصول الأربعة.
يبدأ رمضان 1445هـ -بمشيئة الله- في 11 مارس 2024، ورمضان 1446هـ في 1 مارس 2025، ورمضان1447هـ الأربعاء 18 فبراير 2026، ورمضان 1448 الإثنين فبراير 2027، ورمضان 1449هـ الجمعة، 28 يناير 2028، ورمضان 1450 الثلاثاء يناير 2029، ورمضان 1451 السبت يناير 2030، ورمضان 1452هـ الخميس 26 ديسمبر 2030.