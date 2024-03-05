غاب عنه 24 عاماً وأتى ليبقى 8 سنوات.. "رمضان في الشتاء".. قصة لها سبب!

يتراجع شهر رمضان في التقويم الميلادي نحو 11 يوماً كل عام وذلك بسبب اختلاف أطوال السنوات الإسلامية والميلادية، حيث يتراوح الفارق بين السنة الهجرية والميلادية بين 10 و12 يوماً، ولهذا السبب فإن شهر رمضان يتقدّم كل عام بمعدل 11 يوماً بالنسبة للسنة الميلادية، بمعنى آخر، يتقدّم شهر رمضان كل ثلاث سنوات شهراً واحداً تقريباً، ولهذا السبب يختلف موعد بدء شهر رمضان في كل عام بالنسبة للتقويم الميلادي، ويتنقل بناءً على ذلك بين الفصول الأربعة.