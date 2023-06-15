فيديو الرعب.. دخل مرحاض منزله فصُدِم بـ"ثعبان مرقط" فوق حوض الاستحمام

وقال أنتوني جاكسون من شركة "هدسون سنيك كاتشينغ" إنه تم استدعاؤه إلى المنزل صباح الأربعاء من قبل أحد السكان الذي أبلغ عن رؤية ثعبان كبير في حمامه.