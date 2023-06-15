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فيديو الرعب.. دخل مرحاض منزله فصُدِم بـ"ثعبان مرقط" فوق حوض الاستحمام
شركة متخصصة بصيد الأفاعي تمكنت من اصطياده لنقله إلى البرية
أصيب رجل أسترالي بصدمة وخوف شديدين، عندما اكتشف ثعبانًا ضخمًا فوق باب حوض الاستحمام في مرحاض منزله بولاية كوينزلاند.
وقال أنتوني جاكسون من شركة "هدسون سنيك كاتشينغ" إنه تم استدعاؤه إلى المنزل صباح الأربعاء من قبل أحد السكان الذي أبلغ عن رؤية ثعبان كبير في حمامه.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، نشرت الشركة المتخصصة بصيد الأفاعي صورًا على "فيسبوك"، تُظهر ثعبانًا مرقطًا فوق إطار باب الحمام.
وتمكّن جاكسون من وضع الثعبان في كيس؛ لنقله بأمان إلى البرية.