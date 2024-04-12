مصر.. الإعلان عن عودة التوقيت الصيفي مرة أخرى بعد توقف 7 سنوات

ووفق "المصري اليوم": من المقرّر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من أبريل الجاري حتى شهر أكتوبر، وعليه يتمّ تقديم الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.