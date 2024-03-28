حالتا وفاة جديدتان.. فضيحة المكملات الغذائية و"كوباياشي فارماسوتكل" تتصاعد باليابان

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد سُوِّق لهذا الأرز على أنه يخفض نسبة الكولسترول الطبيعي في الدم؛ لكن دراسات تُحَذّر منذ سنوات من إمكان انطواء هذا المكون على مخاطر؛ إذ إن تركيبته الكيميائية قد تؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى.