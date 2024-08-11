انتبهوا لأطفالكم.. لقطاتٌ مع حصان بري تنتهي بمأساة لطفلة أمريكية

وفي الفيديو، يمكن سماع الأم، هالي ويلكي، وهي تسأل ابنتها الصغيرة: "ما هذا؟"؛ بينما تشير "أوليفيا" البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى الوحش البري وتشاهد أختها الكبرى ما يحدث.