المغرب.. "وجبة عشاء" تُدخل أكثر من 40 طالبًا المستشفى

وقال موقع "هسبريس" المغربي: إن الطلاب الذي تعرضوا للتسمم، أمس الأحد، يدرسون بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات؛ لافتًا إلى أنه جرى نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا في الرباط (السويسي).