المغرب.. "وجبة عشاء" تُدخل أكثر من 40 طالبًا المستشفى

ذكرت تقارير إعلامية في المغرب، أن نحو 44 طالبًا وطالبة تم نقلهم إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات بالعاصمة الرباط؛ إثر تعرضهم لـ"شبهة" تسمم غذائي جماعي.
وقال موقع "هسبريس" المغربي: إن الطلاب الذي تعرضوا للتسمم، أمس الأحد، يدرسون بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات؛ لافتًا إلى أنه جرى نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا في الرباط (السويسي).
وذكر الموقع أن "حالة من الاستنفار" عاشها المعهد الوطني للبريد والمواصلات، جراء المغص الحاد الذي أصاب عشرات الطلبة.
وأفادت المصادر نفسها بأن هؤلاء الطلبة ظهرت عليهم أعراض صحية مفاجئة، ليتم نقلهم لتلقي الإسعافات الضرورية. وغادر المستشفى 34 طالبًا على الفور؛ بينما بقي 10 آخرون لتلقي العلاج.
ويشتبه الطلبة المصابون بهذا المغص في وجبة عشاء تناولوها داخل مطعم المعهد، تشمل الدجاج.
ولفت "هسبريس" إلى أنه تم فتح تحقيق، لمعرفة أسباب وملابسات تلك الحادثة.