هجوم على "جوجل" بسبب تخفيضات الوظائف... أين ذهبت المليارات؟

وقالت شركة جوجل لبي بي سي في بيان: "على مدار النصف الثاني من عام 2023، أجرى عدد من فرقنا تغييرات لتصبح أكثر كفاءة وتعمل بشكل أفضل، ولمواءمة مواردها مع أكبر أولويات منتجاتها".