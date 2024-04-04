"جبل معادن تحت البحر" تتصارع عليه إسبانيا والمغرب منذ سنوات

وتشكلت الجزر الثماني التي تشكل أرخبيل الكناري اليوم، نتيجة للانفجارات البركانية المستمرة تحت الماء التي حدثت في المحيط الأطلسي؛ مما أدى إلى ظهور عدد لا نهائي من المعالم الجغرافية في المنطقة، بما فيها الجبال البحرية.