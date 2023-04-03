فيديو مؤثر للمّ شمل أم بطفلتها بعد 54 يومًا على زلزال تركيا

وواجهت السلطات التركية صعوبة في إيجاد والدة الطفلة؛ إذ لم يكن لديها أي بيانات بعد إخراجها من تحت الأنقاض؛ بينما نُقلت الطفلة إلى مشفى بمدينة أضنة لتلقي العلاج، ومن ثم إلى مأوى في العاصمة أنقرة.