بعد 55 عامًا من اختفائها.. "إسرائيل" تحاول حل لغز غواصتها وتتهم مصر بإغراقها

أول خيط ظهَر بعد 31 عامًا من البحث

وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة، لم يتم اكتشاف بقايا الغواصة في القاع على عمق حوالى 3 كيلومترات على طريق الإبحار المخطط لها إلى حيفا، على مسافة حوالى 485 كيلومترًا من وجهتها؛ إلا بعد 31 عامًا من تفجير الغواصة.