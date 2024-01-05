"حماس": "إسرائيل" تحاول تصدير أزمتها للخارج بعد اغتيال "العاروري"

جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، تعليقًا على اغتيال العاروري و6 آخرين بينهم 2 من قادة "القسام" (الجناح المسلح لحماس)، و4 من كوادر الحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء.