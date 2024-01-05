"حماس": "إسرائيل" تحاول تصدير أزمتها للخارج بعد اغتيال "العاروري"

قالت حركة "حماس": إن هدف "إسرائيل" من وراء اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، يتمثل في "تصدير أزمتها للخارج وإرباك حسابات المقاومة والمنطقة".
جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، تعليقًا على اغتيال العاروري و6 آخرين بينهم 2 من قادة "القسام" (الجناح المسلح لحماس)، و4 من كوادر الحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء.
وأضاف مشعل: "العدو أراد بذلك (اغتيال العاروري) تصدير أزمته للخارج، وتوسيع دائرة العدوان ظنًا منه أن ذلك يربك حسابات المقاومة والمنطقة، وأن اغتياله للقادة سيكسر إرادة المقاومة ويضعف قيادتها".
وتابع: إن هذا الاغتيال يأتي في ظل "فشل العدو وخيبته بعد 3 أشهر من عدوانه الهمجي والهولوكوست التي يشنها ضد سكان قطاع غزة".