قرب مساكن المواطنين.. اندلاع حريق على الحدود الجزائرية-التونسية

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات المحلية لولاية الطارف أعلنت اندلاع حريق على مستوى منطقة مشتة الحمراء ببلدية الزيتونة، وأنه يتم العمل على السيطرة عليه بعد تسخير 3 طائرات، انطلقت من مطار رابح بيطاط بعنابة، ومروحيتَيْن تابعتَيْن للجيش، إضافة إلى "درون".