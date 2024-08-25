قرب مساكن المواطنين.. اندلاع حريق على الحدود الجزائرية-التونسية

شهدت بلدية الزيتونة الجزائرية بولاية الطارف على الحدود التونسية مساء اليوم الأحد حريقًا في منطقة قريبة جدًّا من مساكن المواطنين.
وفي التفاصيل، قالت الحماية المدنية إن عملية إخماد الحريق شاركت فيها الوحدة الرئيسية بولاية طارف مدعمة بالرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات، وكل من وحدة بوحجار وعين العسل، وكذلك شاركت في العملية وحدات حماية الغابات، كما تمت الاستعانة بمروحيات الجيش.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات المحلية لولاية الطارف أعلنت اندلاع حريق على مستوى منطقة مشتة الحمراء ببلدية الزيتونة، وأنه يتم العمل على السيطرة عليه بعد تسخير 3 طائرات، انطلقت من مطار رابح بيطاط بعنابة، ومروحيتَيْن تابعتَيْن للجيش، إضافة إلى "درون".
وذكرت خلية الإعلام والاتصال بديوان والي ولاية الطارف عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أن الحريق متحكَّم فيه، وعملية إخماده متواصلة من قِبل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
من جهتها نشرت مصالح الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية صورًا من تدخُّل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الطارف مدعمة بالرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات، وكل من وحدة بوحجار وعين العسل؛ لإخماد الحريق.
وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغابات عبر الجزائر؛ إذ أفاد بيان للمديرية بأن حريق أدغال وأحراش شبَّ بقرية تيفزوين ببلدية أزفون في تيزي وزو، وأخمدته عناصر الحماية، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.
وفي البليدة اندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة سي لكحل ببلدية الأربعاء، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.
وبولاية بجاية شبَّ حريق أحراش وأدغال بالمكان المسمى القوش ببلدية تاسكريوت، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.
أما في سكيكدة فقد اندلع حريق غابة بيازن ببلدية عين قشرة، وتمكَّن أفراد الحماية من إخماده.
واندلع حريق بولاية بومرداس، وتحديدًا في قرية الزحاحفة ببلدية أولاد عيسى، وفي غابة الحجاجية ببلدية المشروحة بسوق أهراس، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.