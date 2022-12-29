7500 دولار عن كل طفل.. اليابان تحفّز سكان طوكيو ماليًّا للعيش خارج العاصمة

تعتزم الحكومة اليابانية تقديم حافز للأسر التي تنتقل من منطقة العاصمة طوكيو للعيش خارجها بقيمة تصل إلى مليون ين (7500 دولار) عن كل طفل، ارتفاعًا من 300 ألف ين، كجزء من الجهود المبذولة للحد من التركيز السكاني في العاصمة اليابانية.