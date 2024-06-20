مددا إقامتهما مرتين.. مشكلات تقنية بمركبة "بوينج" تحبس رائدي فضاء على سطح القمر

كان من المقرر أن تحقق مركبة بوينج ستارلاينر الفضائية إنجازها الأكبر هذا الشهر، بنقل رائدي فضاء من وكالة "ناسا" في رحلة ذهاب وإياب إلى محطة الفضاء الدولية على سطح القمر، مما يثبت أن الكبسولة، التي تأخرت طويلاً وتجاوزت ميزانيتها قادرة على أداء المهمة، لكن رائدي الفضاء المخضرمين، اللذين يقودان رحلة الاختبار هذه أصبحا الآن في موقف غير مؤكد، حيث مددا إقامتهما على متن محطة الفضاء للمرة الثانية، بينما يسارع المهندسون على الأرض لمعرفة المزيد عن المشكلات، التي ابتليت بها الرحلة الأولى من رحلتهما.