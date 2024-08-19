يحدث من لحس أو خدش أو عض الحيوان.. 9 وفيات وتحذيرات من انتشار داء الكلب في تونس

وشددت "قاسم" على ضرورة التوجه خلال الـ24 ساعة الأولى إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي، "في حال وقوع لحس أو خدش أو عض من طرف حيوان، حتى وإن كان على الملك الشخصي"؛ مؤكدة أن داء الكلب خطير وقاتل، وأنه من الضروري تلقي العلاج الوقائي في حينه ودون انقطاع.