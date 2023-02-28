ماسة صغيرة تنتج طاقة تشبه طاقة الشمس

في الساعة 1:03 من صباح اليوم ، وجه العلماء في منشأة الإشعال الوطنية في كاليفورنيا أشعة الليزر 192 إلى أسطوانة تحتوي على كبسولة وقود صغيرة من الماس.
وأدى انفجار ضوء الليزر القوي إلى خلق درجات حرارة وضغط هائل، وأدى إلى حدوث تفاعل اندماجي - يشابه التفاعل الذي يمد الشمس بالطاقة.
وكانت المنشأة، وهي جزء من مؤسسة مختبر لورانس ليفرمور الوطنية، قد أجرت مثل هذه التجربة من قبل، لكن الطاقة التي خرجت من التفاعل هذه المرة كانت أكبر من طاقة الليزر المستخدمة في إطلاقه.
وحاول العلماء على مدى عقود الوصول إلى هذه النتيجة، لكي يتمكنوا يوماً ما من بناء محطات طاقة تستخدم التفاعل الاندماجي لتوليد كهرباء وفيرة وخالية من الكربون.
ولا يزال هذا الهدف بعيد المنال، ولكن، يستمر بذل الجهد لتطوير التكنولوجيا اللازمة لتحقيقه.