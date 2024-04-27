حُكم عليها بالسجن بسبب محتوى "غير لائق".. مقتل مشهورة "تيك توك" عراقية بالرصاص في بغداد

وكان قد سبق لوزارة الداخليّة بالعراق أن أعلنت تشكيل لجنة مكلّفة رصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي والتي "يُسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد. وأُنشأت منصّة ليتمكّن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.