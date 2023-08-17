"حول العالم في صورة": "الهروب الكبير".. ما الذي دفع سكان مدينة كندية لمغادرتها؟

وأصدرت سلطات الأقاليم الشمالية الغربية، التي تقع فيها مدينة يلونيف، أوامر بإخلاء المدينة التي يُقيم فيها نحو 20 ألف شخص، وذلك على إثر اقتراب النيران المستعرة على بعد نحو 17 كيلومترًا فقط من المدينة.