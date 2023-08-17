"حول العالم في صورة": "الهروب الكبير".. ما الذي دفع سكان مدينة كندية لمغادرتها؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد صفًا طويلاً من السيارات، التي تأخذ طريقها نحو مغادرة مدينة يلونيف، بعد تحذيرات شديدة من اقتراب حرائق الغابات من أكبر مدينة في شمال كندا.
وأصدرت سلطات الأقاليم الشمالية الغربية، التي تقع فيها مدينة يلونيف، أوامر بإخلاء المدينة التي يُقيم فيها نحو 20 ألف شخص، وذلك على إثر اقتراب النيران المستعرة على بعد نحو 17 كيلومترًا فقط من المدينة.
وتُعد هذه أكبر عملية إخلاء تخضع لها منطقة الأقاليم الشمالية الغربية على الإطلاق في ظل مخاوف من امتداد الحرائق، مما دفع إلى إعلام السلطات حالة الطوارئ، وتعبئة الجيش الكندي للمساعدة في معالجة الحرائق ونقل بعض السكان إلى بر الأمان.
وتعاني كندا بسبب أسوأ موسم حرائق غابات، حيث شهدت البلاد أكثر من 1000 حريق نشط، بما في ذلك 230 حريقًا في الأقاليم الشمالية الغربية، وفر الآلاف من سكان المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالفعل من المجتمعات الصغيرة.
وتسببت الحرائق في تدمير نحو 134000 كيلومتر من الغابات في كندا، أي أكثر من ستة أضعاف متوسط 10 سنوات، فيما أُجبر ما يقرب من 200 ألف شخص على الإخلاء العام الراهن.