بالفيديو.. "كاثلين" تتسبب بإلغاء رحلات جوية في بريطانيا وأيرلندا

وحسب وكالة "رويترز"، قال مطار دبلن إنه نصح المسافرين بمراجعة شركات الطيران التي حجزوا تذاكرهم منها للحصول على تحديثات السفر بعد أن أدت الظروف الجوية في مطارات أخرى إلى إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارها.