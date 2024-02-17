منتشر على مواقع التواصل.. هل بالفعل تم العثور على "نسخة قرآن نادرة" في قاع البحر؟

كما علّق ناشر الفيديو قائلاً "تحوّل هذا المشهد من فيديو ماتع إلى فيديو جدي بسرعة كبيرة. ما زلت أشعر بالسوء الشديد لأخذ رُفات الشخص، لكن -مع الأسف- لم أكن أعرف إلا بعد فوات الأوان. أشعر بالارتياح لأنني تمكنت من إعادة الرُفات إلى مكانه الصحيح".