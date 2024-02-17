منتشر على مواقع التواصل.. هل بالفعل تم العثور على "نسخة قرآن نادرة" في قاع البحر؟

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو؛ قيل إنه يظهر عثور غوّاص على نسخة قديمة من القرآن في أعماق البحر، إلا أن الادعاء خطأ، والفيديو يعود لغوّاص عثر على صندوق به رُفات أحد المتوفين.
وحسب وكالة "فرانس برس"، يظهر الفيديو المصوّر في قعر البحر شخصاً يحمل صندوقا وجده بين الحجر، ثم ظهر مقطعٌ آخر لشخص يتحدث عن نسخة نادرة للقرآن.
وعلّق الناشرون بالقول "غوّاص أمريكي يعثر في البحر على صندوق به مصحف مطبوع من القرن الثامن عشر".
وحظي الفيديو بآلاف المشاهدات والمشاركات وصدّق مستخدمو وسائل التواصل أن الصندوق يحتوي على نسخة قديمة من القرآن.
وتضيف "فرانس برس"، إلا أن ما عُثر عليه في قاع البحر ليس قرآناً، كما زعمت المنشورات.
وحسب فريق البحث والتقصّي بـ"فرانس برس"، فالتفتيش عن مشاهد ثابتة من الفيديو، يرشد إليه منشورٌ على قناة يوتيوب، لشخص يقول إنه يهوى ممارسة رياضة الغطس وينشر مقاطع تظهره وهو ينتشل أغراضاً يقول إنّه عثر عليها في قعر البحر.
ونشر صاحب القناة الفيديو سنة 2019، وقال إنه لرُفات شخصٍ عثر عليه في قاع البحر.
كما علّق ناشر الفيديو قائلاً "تحوّل هذا المشهد من فيديو ماتع إلى فيديو جدي بسرعة كبيرة. ما زلت أشعر بالسوء الشديد لأخذ رُفات الشخص، لكن -مع الأسف- لم أكن أعرف إلا بعد فوات الأوان. أشعر بالارتياح لأنني تمكنت من إعادة الرُفات إلى مكانه الصحيح".
وفي نهاية الفيديو يظهر الغطاس وهو يُعيد صندوق الرُفات إلى المياه.
أما المشهد الثاني الذي يظهر فيه شخصٌ يقدّم نسخة قرآن فقد مكّن التفتيش عنه من العثور عليه منشوراً سنة 2015.
وفي ذلك الفيديو كان يتحدث الشخص عن أقدم نسخة قرآن مترجمة للإنجليزية طُبعت في بريطانيا عام 1734، حسب قوله.
وعمد مروّجو المنشور المزيّف إلى دمج هذا المقطع بالمقطع الأول للإيحاء زوراً بأن ما عثر عليه الغطاس هو نسخة من القرآن.