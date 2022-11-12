فيديو صادم.. شاهد ما فعلته حية أناكوندا بهذا الرجل

وانتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "نك"، معتقدين أنه فقد عقله للقيام بمثل هذه الحيلة الخطيرة. وعلّق أحد المستخدمين: " سواء لها أسنان أم لا، أو أنها سامة أم لا، لكن عضتها سيئة للغاية".