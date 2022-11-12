فيديو صادم.. شاهد ما فعلته حية أناكوندا بهذا الرجل

كشف فيديو صادم عن اللحظة التي قامت حية أناكوندا بعضّ رجل ثلاث مرات في ثوان قليلة، بينما كان هو يلفّها حول جسده، في وضع شديد الخطورة.
وتحت عنوان "راعي البقر مع حية أناكوندا مشاغبة!"، نشر شخص يطلق على نفسه نك راعي البقر، الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"؛ حسب موقع "فيرست بوست" الإخباري الهندي.
ويبدأ الفيديو بـ"نك" وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وقميصًا أزرقَ وبنطلون جينز أسود، ولكن أهم ما في الفيديو هو حية الأناكوندا الضخمة الملفوفة حول جسده وذراعيه.
يُظهر الفيديو الحية وهي تهاجم قميص الرجل، ثم تستدير في الثانية التالية وتعضّ ذراعه؛ مما جعله يصرخ بصوت منخفض.
في تلك اللحظة بالذات، قال "نك": إن الحية ليست سامة، في تلك اللحظة هاجمت الحية قميصه وعضت بطنه، قبل أن تعضه في ذراعه مرة أخرى.
وانتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "نك"، معتقدين أنه فقد عقله للقيام بمثل هذه الحيلة الخطيرة. وعلّق أحد المستخدمين: " سواء لها أسنان أم لا، أو أنها سامة أم لا، لكن عضتها سيئة للغاية".
وكتب آخر: "لن أكذب، لو كنت مكانه لأسقطت هذه الحية وجريت مبتعدًا"، وعلّق مستخدم ثالث قائلًا: "أعيدها إلى موطنها في الأمازون من فضلك. إنها ليست لعبة للتسلية".
وحسب "فيرست بوست": فقد تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 49 مليون مرة حتى الآن، وحصل على أكثر من نصف مليون إعجاب.