معهد الفلك المصري: 4 سبتمبر غرة شهر ربيع الأول

وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أشار رابح -في بيان أصدره اليوم- إلى أن هلال شهر ربيع الأول سيولَد مباشرة في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم 3 سبتمبر المقبل (يوم الرؤية)؛ موضحًا أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 20- 21 دقيقة.. وأضاف أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (15- 27 دقيقة).