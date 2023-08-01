فيديو حادث غريب بالبرازيل.. نجم فريق فلامنغو يشكو مدربه للشرطة

وتابع: "كان يمكنني بدء الحديث بآلاف الطرق، لكنني وجدت أن الطريقة المنطقية الوحيدة هي الاعتذار لبيدرو ولزملائه والعاملين في فلامنغو وللنادي.. اتجهت إلى غرفة الملابس غاضبًا جدًّا، وأردت إصلاح الموقف لكنني ارتكبت خطأ، التنافس القوي غالبًا يدفعك إلى المرض ومواقف شديدة التوتر وتفكير خاطئ، هذا ليس عذرًا وإنما أشرح ما حدث".