حسب السن.. طبيب روسي: هذه هي كمية الحلوى التي يمكن للطفل تناولها في اليوم

ويقول أوسمانوف: "وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تتجاوز كمية السكر التي يتناولها الأطفال الذين عمرهم 4- 6 أعوام 19 غرامًا من السكر، أو أربعة ملاعق صغيرة. أما الأطفال الذين أعمارهم 7- 10 أعوام 24 غرامًا (5 ملاعق صغيرة)، والأطفال الذين عمرهم 11 عامًا يمكنهم تناول30 غرامًا من السكر في اليوم (ستة ملاعق صغيرة). وبما أن وزن قطعة الحلوى يبلغ 13- 15 غرامًا منها 8- 12 سكر؛ لذلك يمكن للأطفال الصغار تناول قطعتين، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7- 10 أعوام 2- 3 قطع، والأطفال الأكبر 3 قطع وهو الحد الأقصى المسموح به".