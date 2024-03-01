"الصحة العالمية" تحذّر: مليار شخص يعانون السمنة والحلول الدوائية غير كافية

وحذّر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من أن أدوية السمنة لن تكون كافية لحل المشكلة العالمية، مشيرة إلى أن معدلات السمنة بين الأطفال والمراهقين تضاعفت أربع مرات، وزادت بأكثر من الضعف بين البالغين منذ عام 1990، بما في ذلك في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.