تحركٌ فوري للسلطات المصرية.. شاهد جزار يذبح أضحية العيد في أغرب مكان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، صورًا لأحد الجزارين وقد علق "أضحية" على عمود قطار المونوريل "القطار السريع" شرقي العاصمة القاهرة؛ مما أثار استهجان وسخرية كل من شاهد الصور.
وحسب موقع "مصراوي"، فعقب تداول الصور على نطاق واسع، تحركت الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية لفحص الواقعة، وتَبَيّن أنها في حي شرق مدينة نصر، وتم التنسيق بين مباحث العاصمة ومحافظة القاهرة، والتحرك لإزالة المخالفة.
وأصدرت محافظة القاهرة، بيانًا قالت فيه إن الصور المتداولة للواقعة عبر السوشيال ميديا، الخاصة بقيام أحد محال الجزارة بالتعدي على أحد أعمدة المونوريل، حدثت أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقامت الأجهزة المعنية بحي شرق مدينة نصر بإزالتها على الفور في حينها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالف.
وتَبَيّن أن الجزار يُدعى عبدالحميد سيد علي أحمد صاحب محل جزارة بشارع عبدالقاهر الجرجاني شرق مدينة نصر، وأكد نائب محافظ القاهرة أنه تم تحرير 3 مخالفات تضمنت إتلاف ممتلكات عامة، ومخالفة تلويث بيئة وإشغال طريق، ومخالفة ذبح في الشارع، وخارج المجازر العامة، وتم إحالته إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتنظيف الموقع وإعادة المكان إلى ما كان عليه بعد إصلاح الإتلاف في عمود المونوريل.
ويواجه الجزار (مرتكب الواقعة) عدة عقوبات صارمة بسبب المخالفات التي حرّرتها له محافظة القاهرة، والتي يعاقب على بعضها بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.