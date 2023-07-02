تحركٌ فوري للسلطات المصرية.. شاهد جزار يذبح أضحية العيد في أغرب مكان

وتَبَيّن أن الجزار يُدعى عبدالحميد سيد علي أحمد صاحب محل جزارة بشارع عبدالقاهر الجرجاني شرق مدينة نصر، وأكد نائب محافظ القاهرة أنه تم تحرير 3 مخالفات تضمنت إتلاف ممتلكات عامة، ومخالفة تلويث بيئة وإشغال طريق، ومخالفة ذبح في الشارع، وخارج المجازر العامة، وتم إحالته إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتنظيف الموقع وإعادة المكان إلى ما كان عليه بعد إصلاح الإتلاف في عمود المونوريل.