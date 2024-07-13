بالفيديو.. لماذا سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية في نهر السين؟

سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية، إيميلي أوديا كاستيرا، في مياه نهر السين، السبت، في إطار دعايةٍ تأمل السلطات من خلالها، أن تُظهر أن النهر "نظيف بما يكفي وجاهز" لاستضافة مسابقات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تقام في باريس، بحسب وكالة "رويترز".
والتقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير، بالقرب من جسري ألكسندر الثالث وأنفاليد.
ومن المقرر أن تقام سباقات الثلاثي الحديث والماراثون في دورة الألعاب الأولمبية في نهر السين.
يُذكر أن النهر الشهير استخدم أيضًا في أولمبياد باريس 1900.
كما وعدت رئيسة بلدية باريس، آن إيدالجو، بالسباحة في السين؛ للتأكيد على أن النهر ملائم لإقامة منافسات السباحة خلال الدورة الصيفية.
وقادت "إيدالجو" حملة لتنظيف النهر الذي يتعرض للتلوث في الكثير من الأحيان قبل الأولمبياد؛ وفق "رويترز".
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.