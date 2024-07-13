بالفيديو.. لماذا سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية في نهر السين؟

سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية، إيميلي أوديا كاستيرا، في مياه نهر السين، السبت، في إطار دعايةٍ تأمل السلطات من خلالها، أن تُظهر أن النهر "نظيف بما يكفي وجاهز" لاستضافة مسابقات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تقام في باريس، بحسب وكالة "رويترز".