بالفيديو.. شاهد كيف هزمت امرأة بمفردها 3 لصوص اقتحموا منزلها
أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ببطولة امرأة شجاعة، تصدت بمفردها لثلاثة لصوص حاولوا دخول منزلها في إقليم البنجاب، شمالي غرب الهند.
وحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية، حظيت امرأة شجاعة من ضاحية فيركا بمدينة أمريتسار، بإقليم البنجاب، بإشادة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تمكنت ببسالة من التصدي لمحاولة سرقة لمنزلها، وأوقفت ثلاثة لصوص بمفردها ومنعتهم من دخول المنزل.
وكانت المرأة تقف في شرفة المنزل تجفف الملابس، حين لاحظت ثلاثة شباب ملثمين يتربصون خارج منزلها، وفجأة قفز أحد الملثمين فوق السور الخارجي، وحاول الدخول عبر باب المنزل.
ودون تردد، أسرعت المرأة إلى الطابق السفلي وتمكنت من إغلاق الباب بقوة عندما بدأ اللصوص في دفع الباب محاولين فتحه.
ويظهر الفيديو، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": كيف أظهرت المرأة قوة شديدة وهي تغلق الباب بجسدها في مواجهة ثلاثة رجال لم يستطيعوا زحزحتها من مكانها، حتى تمكنت من إغلاق المزالج، وبسرعة تفكير، اتصلت على عائلتها لتنبههم وتطلب المساعدة.
وفي خطوة ذكية، سحبت أريكة لمساعدتها في إغلاق الباب؛ ما ردع اللصوص بشكل فعال. وفي مواجهة مقاومتها القوية، فر اللصوص من المكان.
وتقول الصحيفة، إن العديد من رواد مواقع أشادوا بالمرأة التي أنقذت نفسها وأطفالها الثلاثة، وأكد كثيرون أهمية الشجاعة في مواجهة الخطر، كما أكدت الشرطة أنها سجلت قضية وبدأت تحقيقًا في محاولة السرقة.