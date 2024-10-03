بالفيديو.. شاهد كيف هزمت امرأة بمفردها 3 لصوص اقتحموا منزلها

ويظهر الفيديو، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": كيف أظهرت المرأة قوة شديدة وهي تغلق الباب بجسدها في مواجهة ثلاثة رجال لم يستطيعوا زحزحتها من مكانها، حتى تمكنت من إغلاق المزالج، وبسرعة تفكير، اتصلت على عائلتها لتنبههم وتطلب المساعدة.