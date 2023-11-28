عانى من صداع وفقدان بصر.. شاهد ما اكتشفه الأطباء داخل جمجمته وكان صادمًا

وعند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض البالغ من العمر 35 عامًا في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه؛ لكنه تذكر لاحقًا حادثة مشاجرة تورط فيها قبل 5 أشهر.