من الأقوى.. الفيل أم مياه النهر؟.. شاهد ما حدث في جنوب الهند

وتقدم أحد الأفيال، وبدأ يسير على الصخور في أعلى شلال صغير، لكن تدفق المياه الهادر أفقده التوازن، فسقط في الماء وانقلب وجرفه التيار القوى، حتى وصل إلى بقعة هادئة في النهر وتمكن في النهاية من الخروج على الضفة الأخرى، دون أن يصاب بأذى.