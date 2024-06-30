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من الأقوى.. الفيل أم مياه النهر؟.. شاهد ما حدث في جنوب الهند
من الأقوى.. الفيل أم مياه النهر؟ هذا ما كشف عنه فيديو تم التقاطه في أحد الأنهار بولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.
وحسب وكالة "نيوز لايونز " الهندية المستقلة، وقع الحادث يوم 28 يونيو الجاري، في غابات نيلجيريس الخلابة، بضواحي مدينة كودالور.
ويظهر الفيديو قطيعًا من الأفيال يحاول عبور نهر صغير جارف، وقد وقف بعضها يستكشف المكان ويحدد أفضل بقعة للعبور.
وتقدم أحد الأفيال، وبدأ يسير على الصخور في أعلى شلال صغير، لكن تدفق المياه الهادر أفقده التوازن، فسقط في الماء وانقلب وجرفه التيار القوى، حتى وصل إلى بقعة هادئة في النهر وتمكن في النهاية من الخروج على الضفة الأخرى، دون أن يصاب بأذى.